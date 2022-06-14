Sinoplu Vatandaş, Benzin İstasyonunda: "Eskiden 300 Liraya 10 Kere Depoyu Dolduruyorduk. Şimdi 10 Litre Almıyor"

MUSTAFA USTA

Sinop'ta benzin istasyonundaki yurttaşlar akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Mustafa Yeni, "Şimdi 300 liralık benzin aldım. Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk. Şimdi 10 litre almıyor. Arabayı yağmurun altında çürümeye bıraktık. Kullanamıyoruz" dedi.

Sinop'ta benzin almak için akaryakıt istasyonuna giden yurttaşlar benzin ve mazot zamlarına tepki gösterdi.

Ekrem Aydemir "Durumlar kötü. Traktörüm var deposu bin 800 TL'ye doluyor. İş yapmak mümkün değil. Eskiden 300-350 TL'ye doluyordu. Hayat zor, geçim zor. Ben çiftçilik yapıyorum ama hayvanlarımın hepsini bırakıyorum. Tüm işi bırakıyorum. Gübrenin torbası olmuş 800 lira. Mazotun litresi olmuş 30 lira. Bir balya saman 10 liraya bağlanıyor" dedi.

"ÇOCUKLARI HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN AMBULANS ÇAĞIRIYORUZ"

Mecit Ustabaş, "Esnaf, herkes perişan oldu. Arabaya kimse binemiyor. Ama muayeneyi sigortayı almayı biliyorlar. Herkesin arabası evinin önünde yatıyor. Mümkün olmadıkça almıyoruz. Artık çocukları bile hastaneye götürürken ambulans çağırıyoruz. Çünkü kendi arabamızla getirme şansımız sıfıra düştü. Ne olacak biz de bilmiyoruz" diye konuştu.

Murat Yeni, "Şimdi 300 liralık benzin aldım. Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk. Şimdi 10 litre almıyor. Bu durum yalnız beni değil herkesi etkiledi. Arabam 15-20 gündür kapının önünde yatıyor. Arabayı yağmurun altında çürümeye bıraktık. Kullanamıyoruz" dedi.

"GERÇEKTEN AŞIRI ETKİLENDİK"

Çetin Arslan ise, "Bu zamlar beni çok fazla etkiledi. Benim aynı zamanda şehre 5 kilometre uzaklıkta hobi bahçem var. Hobi bahçeme gidip gelmek bile günde 30 lira. Gerçekten aşırı etkilendik. Tarım sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun çok çok büyük bir sekteye uğradı. İnşallah düzelir diye umut ediyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel