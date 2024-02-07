Sinop'un Türkeli ilçesinde köy yolu genişletme çalışmaları devam ediyor

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gökçealan-Çatak köyleri grup yolu dinamit kullanılarak genişletiliyor.

Sıcak asfalt öncesi yol tahkimat, yol genişletme ve istinat duvarı yapım işlerinin devam ettiği Türkeli ilçesi Gökçealan - Çatak köyleri grup yolunda çalışmalar havadan görüntülendi. Yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gökçealan Köyü Kuzgun Kayası mevkiinde yol genişletme çalışmalarında geçit vermeyen sert kayalar dinamitlerle patlatılıyor.

Söz konusu bölgeden ulaşımın devam ettiği belirtilirken, bu hafta içi 3 dinamit patlatma işleminin yapılacağı ve patlama yapılacağı zamanlarda yaklaşık iki saat yolun kapalı tutulacağı belirtildi. - SİNOP