Sinop'ta Tarım Arazilerine Ulaşımı Sağlayan Köprü Yıkıldı
ANKA - Yerel
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Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü.
MUSTAFA USTA
Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü.
Sinop Boyabat'ta, Şıhlı bölgesinde; sağanak yağış nedeniyle, köylülerin tarım arazilerine ulaşımını sağlayan köprü yıkıldı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazileri zarar gördü.
ANKA / Yerel