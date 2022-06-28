Sinop'ta Tarım Arazilerine Ulaşımı Sağlayan Köprü Yıkıldı Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü. MUSTAFA USTA Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü. Sinop Boyabat'ta, Şıhlı bölgesinde; sağanak yağış nedeniyle, köylülerin tarım arazilerine ulaşımını sağlayan köprü yıkıldı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazileri zarar gördü. ANKA / Yerel Boyabat Sinop Yerel Haberler

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