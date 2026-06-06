Sinop'ta Haziran Ayında Dolu Sürprizi
Sinop'un Durağan ilçesinde haziran ayında aniden başlayan dolu yağışı yolları ve bahçeleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, meteoroloji yetkilileri kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.
Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde haziran ayında etkili olan dolu yağışı, görenleri şaşırttı.
Durağan İlçesi Çamlıca köyü merkezinde etkili olan ve öğle saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yolları, bahçeleri ve açık alanları kısa sürede beyaza büründürdü. Vatandaşlar, mevsim normallerinin dışında gerçekleşen yağışı, cep telefonlarıyla görüntüledi.
Meteoroloji yetkilileri, mevsim geçişleri ve sıcaklıklardaki ani değişimler nedeniyle bölgede zaman zaman kuvvetli yağışların görülebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.