Sinop'ta Haziran Ayında Dolu Sürprizi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde haziran ayında etkili olan dolu yağışı, görenleri şaşırttı.

Durağan İlçesi Çamlıca köyü merkezinde etkili olan ve öğle saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yolları, bahçeleri ve açık alanları kısa sürede beyaza büründürdü. Vatandaşlar, mevsim normallerinin dışında gerçekleşen yağışı, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji yetkilileri, mevsim geçişleri ve sıcaklıklardaki ani değişimler nedeniyle bölgede zaman zaman kuvvetli yağışların görülebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA