Sinop'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Alaaddin Camii'nde programda buluştu

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Sinop'ta 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Kur'an ile Tanışma Programı" düzenlendi.

Sinop'un simge mekanlarından tarihi Alaaddin Camii'nde gerçekleştirilen programa, öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Manevi atmosferde düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ile tanışmalarının heyecanı paylaşıldı.

Program kapsamında okunan dualar, seslendirilen ilahiler ve öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Veliler de çocuklarının bu özel gününde yanlarında olarak onların mutluluğuna ortak oldu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Zuha Döndü Seven ile Sinop İl Müftüsü Mehmet Arslaner katıldı. Programda küçük yaşlarda verilen din ve değerler eğitiminin önemine dikkat çekilerek öğrencilere, ailelerine ve Kur'an kursu öğreticilerine tebrik ve teşekkürler iletildi.

Manevi duyguların ön plana çıktığı program, minik öğrencilere hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı