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Sincik'te Elektrik Hattı Patladı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir elektrik nakil hattında meydana gelen patlama, çevresindeki evler için büyük tehlike yarattı. Patlama sonrası kopan elektrik hattı bir evin yanına düştü, şans eseri yangın çıkmadı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik hattından meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi.

Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çavçük Mezrasında elektrik nakil hattında patlama geldi. Yaşanılan patlamayla beraber kopan elektrik hattı civarda bulunan bir evin yanına düştü.

Yere düşen elektrik hattında patlamalarda yaşandı

Facianın eşiğinden dönüldüğünü belirten ev sahibi Ahmet Erkut, "Bu sabah erken saatlerde bir patlama sesi ile uyandık dışarı baktığımızda evimizin hemen yanındaki boş arazide kıvılcımların çıktığını gördüm. Evimizin yanındaki elektrik direğindeki tellerden birinin koparak yere düştüğünü fark ettim. Kopan tel yere düşmesine rağmen elektrik kesilmediğinden yerdeki telden kıvılcımlar çıkıyordu. Önceki gün yağmur yağdığı için yerler ıslaktı yoksa ciddi bir yangın yaşanırdı. Durumu AKEDAŞ Sincik Şefliğine bildirdim hızlı bir şekilde arızanın yaşandığı yere gelerek elektriği kestiler. Ben buradan yetkililere çağrıda bulunuyorum, evimin üzerinden geçen bu elektrik nakil hattını bir an önce kaldırıp daha güvenli bir yere alsınlar. Bu teller evimin üzerine de düşebilir, evimde yanabilirdi. Böyle bir durum yaşanmadan bu direğin buradan kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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