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Sincik'te Dağ Keçileri Kara Yoluna İndi

Sincik'te Dağ Keçileri Kara Yoluna İndi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Kahta-Sincik karayolunun Sincik Boğazı mevkiinde dağ keçileri kara yoluna inerek sürücülere ve vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. İnsanlardan korkmadan yolda dolaşan keçiler, daha sonra kırsal alana geri döndü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri kara yoluna indi.

Kahta-Sincik karayolunun Sincik Boğazı mevkiinde sürü halindeki dağ keçileri kara yoluna inerek sürücüleri şaşırttı. Sürü halindeki dağ keçilerini gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak durumu görüntüledi. İnsanlardan hiçbir şekilde ürkmeyen dağ keçileri, bir süre sonra yoldan çıkarak kırsal bölgede gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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