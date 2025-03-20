Sincik Atatürk İlk ve Ortaokulu Öğrencilerinden Filistin'e Yardım Kampanyası

Adıyaman'ın Sincik Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e gönderdi.

Atatürk İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenler ve okulda eğitim gören öğrenciler, İsrail zulmü altındaki Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kampanya düzenledi. Öğrenciler, okul idaresinin yönlendirmesiyle, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek topladıkları 56 bin 335 TL yardımı Sincik İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Toplanan yardım, Filistin'e ulaştırılmak üzere Sincik İlçe Müftülüğü aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırıldı. Sincik İlçe Müftüsü Ömer Bugur kampanyaya öncülük eden Atatürk İlk ve Ortaokulu okul idaresine, öğretmenlerine ve öğrencilerine gösterdikleri duyarlılık ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek öğrencilere kitap hediye etti. - ADIYAMAN