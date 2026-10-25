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Simav'daki Nasuhağa Camii, 1789'dan günümüze taş işçiliğiyle ulaştı

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Simav'daki Nasuhağa Camii, 1789'dan günümüze taş işçiliğiyle ulaştı
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Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Nasuhağa Camii, 1789 yılında Nasuh Ağa tarafından yaptırıldı ve taş işçiliğiyle günümüze ulaşıyor. 1990'da aslına uygun restore edilen cami, 1999 ve 2011 depremlerinde hasar gördü.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinin kent merkezinde bulunan Nasuhağa Camii, 18'inci yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi yapısı ve taş işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Emet ve Simav ilçelerinin bağlı olduğu son Osmanlı derebeylerinden Nasuh Ağa tarafından 1789 yılında yaptırılan caminin tarihi, 1784 yılında Nasuh Ağa'nın Emet'ten Simav'a gelmesine dayanıyor. Caminin bulunduğu alanda yer alan ahşap mescidin kaldırılarak güneye taşınmasının ardından bugünkü caminin inşa edildiği belirtiliyor.

Simav'da 1872 yılında meydana gelen büyük yangında zarar görmeyen caminin kitabesi ise yangında yandı. Tarihi yapının geçmişte 10 dükkan, 2 ev ve türbe değirmeninden oluşan vakıf gelirlerinin bulunduğu kaydediliyor.

Taş işçiliğinin güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Nasuhağa Camii, 1990 yılında aslına uygun şekilde restore edildi. Restorasyon sırasında yapıya son cemaat yeri eklenirken caminin ana gövdesi kesme taştan inşa edildi. Tuğladan yapılan minaresi ve kurşunla kaplı kubbesiyle öne çıkan caminin kubbesi, sekizgen kasnak üzerine oturuyor.

Tarihi yapı, 17 Şubat 1999'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilk hasarını alırken, 19 Mayıs 2011'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde de hasar gördü. Geçmişten günümüze ulaşan Nasuhağa Camii, Simav'ın tarihi ve mimari mirasının önemli yapıları arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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