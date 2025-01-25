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Siirt Valisi Güvenlik Çalışmalarını İnceledi

Siirt Valisi Güvenlik Çalışmalarını İnceledi
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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesindeki İğneli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, bölgede yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı ve jandarma personeline teşekkür etti.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile birlikte Pervari ilçesine bağlı İğneli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Vali Kızılkaya, bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla özveriyle görev yapan kahraman jandarma personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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