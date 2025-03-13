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Siirt'te Öğrencilerden Yardımseverlik Örneği: 200 Ramazan Kolisi Hazırladılar

Siirt'te Öğrencilerden Yardımseverlik Örneği: 200 Ramazan Kolisi Hazırladılar
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Siirt Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla hazırladıkları 200 adet Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir araya geldi. Okul Müdürü Cemil Baykan, etkinliğin amacının Ramazan ayının manevi hazzını yaşamak olduğunu vurguladı.

Siirt'te ilkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolisi hazırladı.

Siirt Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayının manevi hazzını beraber yaşama adına örnek davranış sergiledi. Öğrenciler öğretmen ve velilerin de desteğiyle biriktirdikleri harçlıklarla içinde bakliyat, yağ, şeker, un, çay ve makarna gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu 200 adet yardım kolisi hazırladı. Öğrencilerin hazırladıkları Ramazan kolileri, okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine verilecek. Öğrencilerin yardım seferberliğine öncülük eden Okul Müdürü Cemil Baykan, Ramazan ayının manevi hazzını beraber yaşama adına öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile hep beraber etkinlik yapmak istediklerini belirtti. Baykan, "Gıda yardımını velilerimizden ihtiyaç sahibi olanlara ulaştıralım dedik. Çok güzel bir çalışma oldu. İlk etapta okulumuzda belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 60'a yakın velimiz vardı. Fakat umduğumuzdan çok daha iyi bir noktaya geldik. Yani 200'e yakın koli hazırladık öğrencilerimizle beraber. Öğrencilerimizin de o hazzı yaşamasını istedik" dedi.

Öğrenci Semanur Batur ise, "Harçlıklarımı birlikte Rıfat öğretmenime verdim. Öğretmenlerimiz yardım kolisi hazırladı. Bunları ihtiyaç sahibi ailelere verdik. Güzel bir etkinlik olduk. Çok mutlu olduk. İnşallah her sene yaparız" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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