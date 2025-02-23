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Sibirya Kurdu 'Çakır', Karasu'da Kızak Keyfi Yaşatıyor

Sibirya Kurdu 'Çakır', Karasu'da Kızak Keyfi Yaşatıyor
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Sibirya kurdu 'Çakır', kar yağışının ardından traktörün direksiyonuna geçerek vatandaşlara kızak keyfi yaşattı. Karda metrelerce traktör kullanan Çakır'ın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde direksiyonun başına geçen Sibirya kurdu, vatandaşlara kızak keyfi yaşattı.

Karasu ilçesinde traktör aşkı ile gündeme gelen 'Çakır' adındaki Sibirya kurdu, görenleri hayrete düşürüyor. Bu çerçevede etkili olan kar yağışı sonrasında şehir geneli beyaza büründü. Karla kaplı mahallede traktörün direksiyonuna geçen 'Çakır' adındaki Sibirya kurdu ise vatandaşlara kızak keyfi yaşattı. Karda metrelerce traktör kullanarak vatandaşlara keyif yaşatan kurdun o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu ve vatandaşlara kızak keyfi yaşattığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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