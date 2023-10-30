Sezer: "Adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Adım Adım Türkiye Yüzyılı'na başlığıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için ilkeli yürüyüşümüzü sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi ve Kadınlar Komisyonu iş birliği ile düzenlenen 29 Ekim özel yürüyüşü Adana Merkez Park'ta gerçekleştirildi. Yürüyüşe Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimi ve üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şube Başkanı Mehmet Benli, ilçe temsilcileri, kadınlar komisyonu yönetimi ve üyeleri aileleri ile katıldı.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı münasebeti ile düzenlenen yürüyüşte bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşümüzün kesintisiz 2260. günü çok önemli bir günün de yıl dönümü. Ülkemizin kuruluşunun yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz şu anda hem bir farkındalık oluşturmak hem de kuruluş değerlerimize sahip çıktığımızı bir kez daha ifade etmek amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kökü mazide olan dalları atiye uzanan köklü geçmişimizin en büyük hayali büyük Türkiye idealidir. Bugün gelinen noktada bu, bizler için bir hayal olmaktan öte varılması gereken bir menzildir. Bu menzile ulaşabilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için ilkeli yürüyüşümüzü sürdürmeye devam edeceğiz." - ADANA