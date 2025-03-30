Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında muhalefete sert sözler
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Seydikemer'de Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seydikemer'de feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ABH 925 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarında bulunan direğe, ardından o esnada fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, araçlarda bulunan İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. ile Münire C. hayatını kaybetti, Barış Ç. ve Ramazan I. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.