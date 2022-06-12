Serdar Ünsal'dan Baro Başkanı Alakan'a plaket - Haberler

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Iğdır Barosu başkanı Serkan Alakan'a teşekkür plaketi verdi.

Serdar Ünsal, Azerbaycan bayrağı ve teşekkür plaketi verirken yaptığı konuşmada "Gerek yaptığımız etkinliklere katılarak,gerekse Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi destekten dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim.Son Hocalı soykırımı programımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

Iğdır Barosu Başkanı Serkan Alakan'da" Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 8 yıldır yaptığınız "Hocalı Faciası" ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. Baro olarak İki devlet bir millet olmanın gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Kapımız Azerbaycanlı öğrencilerimize açıktır. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. ve Türk devleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor. Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız "Yüreğim İrevan'da kaldı ve Soykırım "kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz, tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın Karabağ'da ki zaferi bizleri gururlandırmıştır" dedi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel