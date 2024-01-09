Selçuk Cumhuriyet Mahallesi'nde Alt Yapı Çalışmaları Tamamlandı

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan büyük ölçekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması üzerine çevre sakinleri Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler.

Selçuk Cumhuriyet Mahallesi'ne gerçekleştirilen büyük ölçekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, mahallenin geneline toplamda 32 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi. Cadde ve sokaklarında kaldırım çalışmasının da yapıldığı Cumhuriyet Mahallesi, bu çalışmalarla daha yaşanabilir bir görünüme kavuştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen alt yapı iyileştirme çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Selçuk Belediyesi öz kaynakları ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplamda 32 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi. Artık daha sağlam bir zemine kavuşan ve böylece önemli bir sorunun da çözüldüğüne dikkat çeken Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, mahallenin görünümünün büyük ölçüde iyileştiğini belirterek, yapılan bu çalışmalardan dolayı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler. - İZMİR