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Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın oğulları dünyaya geldi

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğulları Asım Özdemir Bayraktar'ın doğumunu duyurdu. Anne ve bebek sağlıklı.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir ismindeki erkek çocukları dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı" ifadelerini kullandı.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir ismindeki erkek çocukları dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. Dualarınızı ve bir Maşallah'ınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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