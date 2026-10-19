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Şehit yakınları ve gaziler çini sanatını yaşatıyor

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Şehit yakınları ve gaziler çini sanatını yaşatıyor
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Bilecik’te şehit yakınları ve gaziler çini sanatı etkinliğinde bir araya geldi.

Bilecik'te şehit yakınları ve gaziler çini sanatı etkinliğinde bir araya geldi.

Bilecik'te şehit yakınları ve gaziler, 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam' programı kapsamında düzenlenen etkinlikte çini sanatıyla buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen program kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Etkinlikte şehit yakınları ve gazilerin el emeğiyle hazırladığı çini eserleri incelendi. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekildi.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sanatla buluşması, emeklerini ve yeteneklerini eserlerine yansıtmaları bizler için çok kıymetli. Geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına katkı sunan bu tür çalışmaların desteklenmesini önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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