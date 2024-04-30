Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Koçak için Mevlit Okutuldu

Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu şehit düşen sözleşmeli er Muhammed Koçak için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mevlit okutuldu.

30 Nisan 2023 tarihinde Şırnak'taki kazada şehit düşen sözleşmeli er Muhammet Koçak için Vanyolu Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Mevlidin okunması ve duaların yapıldığı programa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programı sonrası Kaymakam Karaloğlu, şehidin aile ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. - VAN