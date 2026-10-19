Şehit Meriç Alemdar’ın adını taşıyan Meskun Mahal Eğitim Alanı hizmete kazandırıldı

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Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde 3 bin 860 metrekarelik alanda oluşturulan Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı ile polis adaylarının ve emniyet personelinin uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde, polis adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, sahada karşılaşabilecekleri olaylara hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı Projesi tamamlandı. Toplam 3 bin 860 metrekarelik alanda oluşturulan eğitim alanı, gerçek hayat şartlarını yansıtan düzenlemeleri, farklı senaryolara imkan tanıyan yapısı ve uygulamalı eğitim odaklı tasarımıyla polis adaylarının mesleki yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. Alanda, teorik eğitimlerde edinilen bilgilerin uygulamaya aktarılması, operasyonel becerilerin geliştirilmesi ve personelin olaylara karşı dikkat, farkındalık ve doğru müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şehit Meriç Alemdar'ın hatırası yaşatılacak

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Meriç Alemdar'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla, Polis Akademisi Başkanlığının onayıyla eğitim alanına "Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı" adı verildi. Şehidin adını taşıyan bu eğitim alanı, polislik mesleğinin gerektirdiği cesaret, sorumluluk ve görev bilincinin yeni nesil emniyet mensuplarına aktarılmasına katkı sunacak.

Gerçek hayat senaryolarıyla uygulamalı eğitim

Polis Akademisine bağlı eğitim kurumları arasında ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen eğitim alanı, gerçek hayatta karşılaşılabilecek olaylara yönelik senaryoların uygulanmasına imkan sağlayacak şekilde tasarlandı. Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak alan sayesinde polis adaylarının ve görevdeki emniyet personelinin olaylara soğukkanlı, profesyonel ve mevzuata uygun şekilde müdahale etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Alanın hem polis meslek yüksekokulu eğitimlerinde hem de hizmet içi eğitim programlarında kullanılması planlanıyor.

Kamu kaynakları etkin kullanılarak hayata geçirildi

Projenin hayata geçirilmesinde tasarruf tedbirleri gözetilerek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması esas alındı. Ekonomik ömrünü tamamlamış veya kullanılabilir durumdaki depo fazlası ve atıl malzemelerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilerek projede değerlendirilmesiyle kaynak tasarrufu sağlandı. Diyarbakır Valiliği ve Polis Akademisi Başkanlığı başta olmak üzere Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, Yenişehir ve Sur Kaymakamlıkları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ayni ve nakdi destek sunan hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan proje, kurumlar arası iş birliğinin ve kamu kaynaklarının verimli kullanımının somut bir örneği oldu. Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanının, polis adaylarının mesleki donanımının güçlendirilmesine, görevdeki personelin uygulama becerilerinin geliştirilmesine ve emniyet teşkilatının nitelikli insan kaynağı yetiştirme çalışmalarına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı