Üye Girişi
Haberler

Şehit Kızı Ülkem Asilay Bozkurt, Babasına Verdiği Sözü Tutarak YKS'te Türkiye 2.386'ncısı Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Ülkem Asilay Bozkurt, şehit olan babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'a verdiği sözü tutarak YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.386'ncısı oldu. Derecesini babasına armağan eden Bozkurt, büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

(OSMANİYE)- Şehit kızı Ülkem Asilay Bozkurt, babasına verdiği sözü yerine tutarak YKS eşit ağırlıkta Türkiye 2 bin 386'ncısı oldu.

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Ülkem Asilay Bozkurt, 20 Eylül 2023 tarihinde Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde görevi esnasında şehit olan babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'a verdiği Türkiye derecesi sözünü tutarak YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2 bin 386'ncısı oldu. Babasına verdiği sözü yerine getirdiğini söyleyen Ülkem Asilay Bozkurt, aldığı dereceyi şehit babası Hasan Bozkurt'a armağan ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Astsubay Kıdemli Başçavuş Anadolu Lisesi Hasan Bozkurt Jandarma Osmaniye Türkiye Bozkurt Farabi Yerel Haberler

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Bakmadan Geçme

Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Haziran ayı konut satış istatistiği! CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? Mustafa Sarıgül montaj video olayı ne? Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır? Rize'de en güzel gezilecek yerler! Rize'nin meşhur neyi var? Rize arabasız gezilir mi? Rize gezisi kaç gün sürer? Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak 2024? Memur emekli zam farkı ne kadar? Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
title