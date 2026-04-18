Şehit Jandarma Uzman Arif Demirel, kabri başında anıldı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Arif Demirel, Şehitler Haftası'nda kabri başında anıldı.

Türk Kızılayı İnebolu Şubesi tarafından, Şehitler Haftası dolayısıyla 2018 yılında Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışma sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Arif Demirel'in ailesi ve kabri ziyaret edildi. Ziyarette, şehit Demirel'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından Türk Kızılayı İnebolu İlçe Temsilcisi Birol Kürekçi ile beraberindekiler tarafından Demirel'in ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı