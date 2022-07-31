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Şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarı başında anıldı

Şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarı başında anıldı

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, vefatlarının 4'üncü yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

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Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, vefatlarının 4'üncü yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda, Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova Kalana Üs Bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu anne ve Bedirhan bebek araçlarının içinde şehit oldu. Olayın 4. yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya mezarları başında anıldı. Anma programına Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burada mezarlara çiçek bırakılarak dualar okundu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nurcan Karakaya Yüksekova Karakaya Yerel Haberler

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