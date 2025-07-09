Şehit babasının ev hayaline devlet ve vatandaş sahip çıktı

Güneydoğu'da 1996 yılında şehit düşen Piyade Er Sezer Yüksel'in babası Hasan Yüksel'in memleket hasreti ev sahibi olma hayaliyle birleşti. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Gündoğdu köyüne yerleşmek isteyen 75 yaşındaki Yüksel için devlet ve vatandaş iş birliğiyle ev yapımına başlandı.

Yaşamını İstanbul'da sürdüren Hasan Yüksel, tek evladını 1996 yılında terörle mücadelede kaybetti. Ancak yıllardır en büyük arzusu olan doğup büyüdüğü memleketi Giresun'un Bulancak ilçesine dönerek ömrünün kalanını burada tamamlamaktı. Köyde evi olmadığı için bu hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen Yüksel'in talebi üzerine İçişleri Bakanlığı, Giresun Valiliği, Bulancak Kaymakamlığı, Şehit Aileleri Derneği ve vatandaşların işbirliğiyle ev yapımı projesi başlatıldı.

Hayatının son yıllarını memleketinde geçirmek isteyen Hasan Yüksel, "İstanbul'da yaşıyordum ancak artık doğup büyüdüğüm topraklara dönüp ömrümü burada tamamlamak istiyorum. Köyümde evim olmadığı için bu isteğimi gerçekleştiremedim. Oğlum da hayattayken köye bir ev yapma hayali kurardı, ona da nasip olmadı. Şimdi devletimizin ve hayırseverlerin desteğiyle bu hayalimi gerçekleştirmek için bir adım atıldı. Allah devletimize zeval vermesin, katkı sunan hayırseverlerden de razı olsun" ifadelerini kullandı. - GİRESUN