Bilecik Kaymakamı Şehit Ailesinin İftar Sofrasına Misafir Oldu

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Kaymakam Sözen ve eşi Seval Sözen,1992 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Ay'ın ailesinin iftar sofrasına misafir oldu. Gölpazarı'nda yaşayan acılı aileyi ramazanda yalnız bırakmayan Kaymakam Sözen, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha belirterek iftar yemeği daveti için teşekkür etti. - BİLECİK