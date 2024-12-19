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Sazlıbosna Mahallesi ve Barajı Sisle Kaplandı

Sazlıbosna Mahallesi ve Barajı Sisle Kaplandı
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Sazlıdere Barajı ve Sazlıbosna Mahallesi üzerinde masalsı görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde, barajın üzerindeki sis bulutları dikkat çekti.

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı ve içerisinde bulunduğu Sazlıbosna Mahallesi sisle kaplandı. Baraj üzerine çöken sis bulutları havadan görüntülendi. Görüntülerde mahallenin bir kısmına ve barajın üzerine çöken sis bulutlarının oluşturduğu manzara görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bir çok noktada görülen sis bulutları boğaz trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'da üzerine çöken sis bulutlarıyla masalsı görüntüler oluşturdu. Karadeniz'i hatırlatan görüntülerde Sazlıbosna Mahallesi ve Sazlıbosna Barajı'nın bir kısmına çöken sis bulutları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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