Şavşat Halkı HES Projesine Tepki Gösterdi

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine yapılması planlanan HES için keşif amacıyla bölgeye gelen ekibe, Şavşat halkı tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında konuşan Avukat Halis Yıldırım, Kireçli'de HES'e karşı yargı yoluyla mücadele edeceklerini vurguladı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yapılması planlanan HES projesi için bölgeye giden ekipler yurttaşların tepkisi ile karşılaştı. Şavşat'ta HES projesi istemeyen vatandaşlar adına konuşan Avukat Halis Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Şavşat Hükümet Konağı önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı ve orada Hanlı HES keşfi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Saat 14.00'te gelmesi gereken keşif heyeti ancak 16.30'da geldi ve oradan da Kireçli köyüne gelerek burada keşfi gerçekleştirdik. Gayet ihtiyaca uygun bilgilendirme yaptık. 2 kez kazanılmış bu davayı heyete anlattık ve iyi bir diyalog oldu ve umuyoruz ki derdimizi anlatabildik. Bu saate buraya sınırlı arkadaş gelebildi. Yargı yolu devam ediyor ve yarı mücadelemiz tarafımızca sürdürülecek. Halkımız asıl dava sahipleri olarak buradaki dirençlerini mücadelelerini sürdüreceklerdir."

"Anlaşılıyor ki insansız Şavşat bunların çok işine geliyor"

Kireçli köyünden Metin Şahin, bölgede yapılacak HES projesine dikkati çekerek "Türkiye'deki elektrik kaçak oranı yüzde yirminin çok üzerindedir ve eğer enerjiye ihtiyacımız varsa önce kayıp kaçakları önleyelim sonra derelere bakalım" dedi. Şahin şöyle konuştu:

"1980 yılında başlayan bir hikayedir ve hikayenin özü şudur, 1980 yılında Şavşat'ın köylerine bir yazı çıkarıldı ve yazıda dendi ki; Şavşat'ın köylüleri 3 tane il seçilecek ve bunlar işte Antalya, Muğla ve Konya olacaktı ve buradaki insanlar kimileri gönüllü kimileri de istemediler göç etmeyi. Şimdi anlaşılıyor ki insansız Şavşat bunların çok işine geliyor. Sulara sahip çıkmak, ormanlara sahip çıkmak ve madenleri rahatlıkla işletmek için bu tam o yıllardan gelen bir hikayedir. Şu da bir gerçek Şavşat köylüleri köylerine dönecek olsalar bu derede bırakın HES çalışması bir değirmen bile çalışmaz. Biz biliyoruz çocukken komşular birbirlerinin sularını keserek tarla sularlardı. Şimdi ise göç olduğu için sulara sahip çıkan olmadığı için HES'çi şirket gelip hazıra kondu. Biz suların satılmasını dün de istemedik bugün de istemiyoruz. Şunu da biliyoruz devlet kanalları kendileri söylüyor Türkiye'deki HES'lerin hepsi çalışsa ihtiyacımızın yüzde dördünü karşılıyor. Ama şunu da söylüyorlar Türkiye'deki elektrik kaçak oranı yüzde yirminin çok üzerindedir ve eğer enerjiye ihtiyacımız varsa önce kayıp kaçakları önleyelim sonra derelere bakalım."