Haberler

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak eşi ile birlikte yaşlı bireylerle buluştu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak eşi ile birlikte yaşlı bireylerle buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Yaşlılar Günü kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Yaşlılar Günü kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte ilk olarak Kılıçaslan ailesini ziyaret etti. Vali Şıldak, 93 yaşındaki Lütfiye Kılıçaslan'ın elini öperek hayır duasını aldı. Eski Urfa üzerine yaşlı kadınla sohbet eden Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, daha sonra Semah ailesinin hanesine misafir oldu. Burada da hane sahibi Mehmet Semah ve eşi Dursun Semah ile sohbet eden Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, ev sahiplerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek haneden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde aile ziyaretlerine devam edeceklerini kaydeden Vali Şıldak, yaşlı insanların kendileri için ulu çınar misali olduklarını söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSÖ açıkladı: Kolera salgını 23 ülkeye yayıldı, 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

Salgın 23 ülkeye yayıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti
Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Bu mesleği yapanlar dikkat! Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.