Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak eşi ile birlikte yaşlı bireylerle buluştu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Yaşlılar Günü kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte ilk olarak Kılıçaslan ailesini ziyaret etti. Vali Şıldak, 93 yaşındaki Lütfiye Kılıçaslan'ın elini öperek hayır duasını aldı. Eski Urfa üzerine yaşlı kadınla sohbet eden Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, daha sonra Semah ailesinin hanesine misafir oldu. Burada da hane sahibi Mehmet Semah ve eşi Dursun Semah ile sohbet eden Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, ev sahiplerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek haneden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde aile ziyaretlerine devam edeceklerini kaydeden Vali Şıldak, yaşlı insanların kendileri için ulu çınar misali olduklarını söyledi. - ŞANLIURFA