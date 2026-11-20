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Haber: Kadir ÇELİKCAN

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da kendilerini Jandarma İstihbarat ve MİT personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 6 şüpheli, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, bir şüphelinin işleminin ise devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde, Karaköprü ilçesinde faaliyet gösteren bir derneğe yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş.'nin kendisini "Jandarma İstihbarat Yüzbaşı ve MİT personeli" olarak tanıttığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, derneğe üye olan kişilere sahte MİT kimliği verdikleri, vatandaşlara silah ve kimlik temin etme ile adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca derneğin resmi hesap numarası bulunmamasına rağmen, paraların "Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yatırılacağı" gerekçesiyle vatandaşlardan farklı miktarlarda usulsüz para topladıkları belirlendi.

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda dernek başkanı D.Ş., kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ile E.Y., K.A., A.A. ve M.D. yakalandı.

MASAK raporları üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin 2026 yılı içerisinde toplam 1 milyon 498 bin TL haksız kazanç elde ettikleri ve bu paraları dernek amacı dışında kullandıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, bir şüphelinin işleminin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA