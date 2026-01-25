Haberler

Güneşi gören soluğu Balıklıgöl'de aldı
İki günlük kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilen Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e akın etti. Aileleriyle birlikte güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, güzel havada bol bol fotoğraf çekildi.

Şanlıurfa'da iki günlük kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti.

İki günlük kar yağışının ardından Şanlıurfa'da güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Balıklıgöl'de aldı. Aileleri ile birlikte güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirip balıklara yem verdi.

Arkadaşlarıyla birlikte Balıklıgöl'e giden Erhan Çetiz,"Hava şu anda açtı. Kardan sonra güneş çıkınca arkadaşlarla birlikte Balıklıgöl'e geldik. Karlı hali ile görmek, o mistik havayı solumak istedik. Günümüz güzel geçiyor" dedi.

Balıklıgöl'ü ziyaret eden Halil Doğan ise, " Güzel bir pazar, güzel bir hava, 2 günlük kar yağışının ardından bu güzel havayı fırsat bilerek çıktık. Urfamızın en güzel ve tarihi yeri olan Balıklıgölümüzü ziyarete geldik" diye konuştu. - ŞANLIURFA

