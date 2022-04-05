Sandıklı'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü, Sandıklı Barosu'da kutlandı.

Sandıklı Adalet Sarayı'nda görev yapan hakim ve savcılar tarafından yenilenen baro odasında yapılan kutlamada Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı Salih Varol tarafından, Sandıklı Baro Temsilcisi Veli Ulusoy'a çiçek takdim edildi. Ulusoy kutlamadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Bugün yenileme çalışmalarını yaptığımız baromuzda günümüzü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Meslektaşlarımızın ve mesleğimizin sorunları, çok büyük bir onurla sürdürdüğümüz mesleğimizi icra etmemize engel olmayacaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz. Avukata yönelik şiddeti ne olursa olsun durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel