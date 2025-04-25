Samsun'daki Öğrenciler Sosyal Sorumluluk İçin Ürün Satıyor

Samsun'da bir ortaokulda eğitim gören öğrenciler evlerinde ürettiği el örgüsü, bileklik, kolye, gibi ürünleri teneffüs arasında veya etkinliklerde satıyor. Öğrenciler elde ettikleri gelirleri yardım vakıflarına bağışlıyor.

İlkadım ilçesinde Baruthane Ortaokulu'nda öğrenciler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dilber Uysal öncülüğünde kurdukları Sosyal Yardımlaşma Kulübü çerçevesinde 3 yıldır sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Öğrenciler evlerinde kendi el emeği ile ürettikleri takı ürünleri ve el örgüsü ürünleri teneffüs aralarında veya etkinliklerde satıyor. Bu sayede geçen yıl 20 bin TL, bu yıl ise 35 bin TL'lik satış yapan öğrenciler, elde ettikleri gelirleri SMA hastalarına, Kızılay'a, Mehmetçik Vakfı'na ve birçok yardım kuruluşuna bağışlıyor.

"Geçen yıl 20 bin TL bu yılda 35 bin TL gibi bir rakam elde ettiler"

Baruthane Ortaokulu Müdürü Erkan Teker, öğrencilerin sosyal yardımlaşma kulübü aracılığıyla önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Sosyal Yardımlaşma Kulübümüz 3 yıldır aktif olarak faaliyet gösteriyor. Öğrencilerimiz kendi el emekleriyle hazırladıkları ürünleri teneffüslerde arkadaşlarına satarak gelir elde ediyor. Bu gelirleri Kızılay, Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara ve SMA hastalarına bağışlıyorlar. Geçen Ramazan ayında da 70'e yakın aileye gıda yardımı ulaştırdılar. Geçen yıl 20 bin TL, bu yıl ise 35 bin TL gibi önemli bir rakama ulaştılar. Velilerimizin katkısı da bu süreçte çok büyük" dedi.

Öğrenciler ise kendi el emekleriyle yaptıkları ürünlerini sattıklarını, böyle bir projede oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - SAMSUN