Samsun'da 222 çocuk koruyucu aile yanında kalıyor

Samsun'da Korucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da 222 çocuğun koruyucu aile yanında kaldığını belirterek, bu sayıyı arttıracaklarını söyledi.

Korucu Aile Günü kapsamında Samsun Valiliği öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Irmak Caddesi'nde başlayan farkındalık yürüyüşü, Millet Bahçesi'ne kadar sürdü. "Sen Yeter ki Elimi Tut, Koruyucu Aile Günü Kutlu Olsun, Haydi Samsun Koruyucu Aile Olalım" yazılı dövizlerle yapılan yürüyüşün ardından program Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerle devam etti.

"193 koruyucu ailemiz var, koruyucu aile sayımızı arttıracağız"

Şu anda Samsun'da 193 koruyucu aile yanında 222 çocuğun kaldığını ve bu sayıyı arttırmak istediklerine değinen Vali Zülkif Dağlı, "Bugün Koruyucu Aile Günü. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak için protokol üyelerimiz, koruyucu ailelerimiz ve çocuklarımızla pankart eşliğinde yürüdük. Çeşitli etkinliklerimiz de olacak. İlimizde 222 tane çocuğumuz koruyucu aile yanında kalıyor. 193 tane ailemiz bu çocuklarımıza koruyucu ailelik yapmaktalar. Koruyucu aile sisteminin çok mantıklı bir sistem olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız bu aileleri tam anlamıyla benimsiyor, aileler de çocukları tam anlamıyla benimsiyor. Bunun artması için daha da çok uğraşıyoruz. Bundan sonraki süreçte ilçelerimizde geniş çaplı bir çalışma yapacağız. Kurumlarla da çalışma yapacağız. Çocuklarımız zaten bekliyorlar. Koruyucu aile sayımızı arttıracağız" dedi.

Programlara ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile protokol üyeleri, koruyucu aileler ile çocuklar katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel