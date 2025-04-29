SAMÇEP: "Heyelan felaketi plansız şehirleşmenin sonucudur"

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasıyla ilgili Samsun Çevre Platformu açıklamada bulundu. SAMÇEP Temsilcisi Adnan Korkmaz, olayın yalnızca bir "doğal afet" değil, yıllardır süren bilim dışı ve rant odaklı politikaların sonucu olduğunu vurguladı.

SAMÇEP üyeleri, heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. SAMÇEP Temsilcisi Adnan Korkmaz, "Bilimden ve aklın sesinden uzaklaşmanın bedelini halk ödedi. Bu olay basit bir kaza değil, rant uğruna göz göre göre oluşturulan risklerin bir sonucudur. Bölge ticari potansiyeli yüksek olsa da, doğal topoğrafik yapısı nedeniyle ancak dik yamaçların yol koduna indirilmesiyle kullanıma açılabilmiştir. Parsel bazlı imar planlarıyla, bölge bazlı jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmadan yapılaşmaya gidilmiştir" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, bölgedeki risklerin daha önce de bilindiğini ve uyarılara rağmen önlem alınmadığını ileri sürerek, "Şimdi sadece üç canı değil, gelecekte binlerce insanın hayatını, içme suyu güvenliğini ve ulaşımı tehdit eden bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

SAMÇEP, olay yerinde ve çevresinde bağımsız bilim insanlarından oluşacak bir bilirkişi heyetiyle jeoteknik analiz yapılması, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması ve tüm riskli alanların bilimsel yöntemlerle taranarak kamuoyunun bilgilendirilmesi çağrısında bulundu.

Canik ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde Opet akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda göçük altında kalan baba Adem Kayaile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya hayatını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak kurtarılmıştı.