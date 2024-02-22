Salihli Kaymakamı Kale ve Yağbasan Mahallelerini Ziyaret Etti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kale ve Yağbasan mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kırsal Kale ve Yağbasan mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Sağlam "Kale ve Yağbasan Mahalle sakinlerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Sağlam'a mahalle ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç eşlik etti. - MANİSA