Salihli'de şehit kardeşi dünya evine girdi - Haberler

Tunceli'de 1997 yılında şehit olan Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir'in kardeşi Melike Özdemir, Manisa'nın Salihli ilçesinde dünya evine girdi.

Salihli'de Firdevs-Hasan Özdemir çiftinin kızları Kaymakamlık personeli Melike Özdemir, Ayşe-Uğur Kultaş çiftinin oğulları Gökhan düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Melike-Gökhan Kultaş çiftinin kına gecesi Damatlı Düğün Salonu'nda, düğün töreni ise Gümüş Kafe Kır Düğün Bahçesinde gerçekleştirildi.

Protokol yalnız bırakmadı

Düğün törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Müftü Adem Karakelebek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey'in yanı sıra şehit aileleri ve davetliler katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel