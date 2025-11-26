Haberler

Salihli'de şehit aileleri ve gaziler için Ritm Atölyesi düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam" programı kapsamında, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi'nde şehit aileleri ve gazilere yönelik Ritm Atölyesi ile Psikolojik Sağlamlık ve Farkındalık Atölyeleri düzenlendi.

Salihli'de şehit aileleri ve gaziler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, birlik ve beraberlik duygusunu artırmak ve yaşadıkları duygusal yükü hafifletmeye katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Programın önemli çalışmalarından biri olan Ritm Atölyesini, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ziyaret etti.

Kaymakam Güldoğan, şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerin artırılması ve niteliğinin geliştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek sanatın iyileştirici gücünün önemine dikkat çekti. Programdaki ailelerin memnuniyetini gözlemlemekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Güldoğan, bu tür sosyal destek çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.

Ziyarete, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ile İl Müdür Yardımcısı Hasan Olcay da katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
