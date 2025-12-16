Haberler

Salavatlı İlkokulu'nda öğrencilere gıda bilinci eğitimi

Güncelleme:
Gıda güvenliği ve bilinçli tüketim çalışmaları kapsamında Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Salavatlı İlkokulu öğrencilerine yönelik erken yaşta bilinçli tüketici alışkanlığı kazandırma ve bilinçli tüketim amacıyla eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında öğrencilere gıda güvenliğinin önemi, gıda kayıp ve israfının azaltılması ile gıda okuryazarlığı ve etiket okuma konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde, günlük hayatta tüketilen gıdaların güvenilirliği, doğru ürün seçimi ve israfın önlenmesine yönelik temel bilgiler öğrencilerin anlayabileceği bir dille aktarıldı. Eğitim programının sonunda okul yönetimi ve öğretmenler, katkılarından dolayı Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Yetkililer, benzer bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen süreçte farklı okullarda da devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
