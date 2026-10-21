Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Pamukova'da ayı bahçede elma yedi, ev sahibinin sözleri yüzleri gülümsetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Pamukova'da ayı bahçede elma yedi, ev sahibinin sözleri yüzleri gülümsetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, ağaçtaki ve yere düşen elmaları yedi. Ev sahibi o anları cep telefonuyla kaydedip ayıya 'Ayı kardeş, ne yapıyorsun, ayıp olmuyor mu?' diye seslendi; sözleri tebessüm oluşturdu.

Sakarya'da bir evin bahçesine giren ayı, ağaçtaki ve yere düşen elmaları yedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibinin ayıya yönelik sözleri gülümsetti.

Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren ayı, elma ağacındaki ve yere düşen meyveleri yemeye başladı. Çevresindekilere aldırış etmeden bir süre bahçede kalan ayı, karnını doyurdu.

Ayının elma yediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibi, "Ayı kardeş, ne yapıyorsun, ayıp olmuyor mu?" diyerek seslendi. Ev sahibinin ayıya yönelik sözleri görüntülere yansırken yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Araç alım satımında 'güvenli ödeme linki' tuzağı! Para alacağını sanan 20 kişi 1,5 milyon lira kaptırdı

Para alacakken para gönderiyorlar! Tuzak bu linkte gizli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy'dan 'tehdit' sorusuna Sedat Peker'li yanıt

Şener Üşümezsoy'dan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı
Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası: Araştırılsın!
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Fon soruşturmasında sürpriz isimlere gözaltı! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var

Sürpriz isimlere gözaltı! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da listede
Kahvehanede rastgele açılan ateş veterineri hayattan kopardı

“Tesadüfen hayattayız” dedirten ölüm!
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapmıştı, hayalleri suya düştü