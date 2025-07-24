Sakarya'da Orman Yangınına Sıradışı Müdahale

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek D650 kara yoluna kadar inen orman yangınına, sıradışı yöntemlerle müdahale edildi. Yangının yayılmasını önlemek için bölgeye sevk edilen TOMA ve beton mikserleri, alevlere karşı suyla müdahalede bulundu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Dün, Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ekiplerin söndürebilmek için seferber olduğu yangın D650 kara yoluna kadar indi. Alev ve yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatılan kara yolundan beton mikseri ve TOMA'da yangına müdahale etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TOMA'nın yüksek basınçla bölgeye su sıktığı, beton mikserlerinin pompası ile ise ekiplerin ulaşamadığı noktalara su sıkıldığı görüldü. - SAKARYA