Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Sakarya'da Nadir Bulunan Ölü Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası Hayrete Düşürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran ve soyu tükenme tehlikesi altında olan deri sırtlı deniz kaplumbağası, boyutu ile görenleri şaşırttı. İki metre uzunluğunda ve siyah renkte olan kaplumbağa, vatandaşlar tarafından bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinin sahiline ölü olarak vuran ve soyu tükenmeyle karşı karşıya kalan deri sırtlı deniz kaplumbağasının boyutu görenleri hayret düşürdü.

Dünyadaki en büyük sürüngenlerden birisi olarak bilinen, Pasifik, Atlas, Hint okyanusları ve Akdeniz'de görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası, Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahilde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz senelerde ilk kez İstanbul Boğazı'nda görülen bu hayvanın boyu 3 metreye ve kilosu 900 kilograma kadar ulaşabiliyor. Sahilde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunan deri sırtlı deniz kaplumbağası, okyanuslarda en derine dalan ve en büyük mesafeleri kat eden "Şampiyon kaplumbağa" olarak da biliniyor. Soyunun tükenme riskiyle karşı karşıya kalan kaplumbağanın boyutu ise görenleri hayrete düşürdü.

"Çok değişik bir tür, siyah renkli ve kabuğu farklı"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, karaya vuran nadir deniz kaplumbağasını bulan İhsaniye Mahallesi sakini ile o anları anlattı. Bıçakçı, "Bu türü ne buralarda ne de Karadeniz'de görmedik. Yaklaşık iki metre boyunda. Bunun buraya nasıl geldiği belli değil. Çok değişik bir tür, siyah renkli ve kabuğu farklı. Yetkililer bu durum hakkında nasıl bir çalışma yapar bilemiyorum" derken mahalle sakini, "Ben sabah hayvan otlatıyordum. Sahil kesimine gelerek bakmak istedim ve bu kaplumbağaya rastladım" dedi. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.