Sakarya'da Nadir Bulunan Ölü Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası Hayrete Düşürdü

Sakarya'nın Karasu ilçesinin sahiline ölü olarak vuran ve soyu tükenmeyle karşı karşıya kalan deri sırtlı deniz kaplumbağasının boyutu görenleri hayret düşürdü.

Dünyadaki en büyük sürüngenlerden birisi olarak bilinen, Pasifik, Atlas, Hint okyanusları ve Akdeniz'de görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası, Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahilde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz senelerde ilk kez İstanbul Boğazı'nda görülen bu hayvanın boyu 3 metreye ve kilosu 900 kilograma kadar ulaşabiliyor. Sahilde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunan deri sırtlı deniz kaplumbağası, okyanuslarda en derine dalan ve en büyük mesafeleri kat eden "Şampiyon kaplumbağa" olarak da biliniyor. Soyunun tükenme riskiyle karşı karşıya kalan kaplumbağanın boyutu ise görenleri hayrete düşürdü.

"Çok değişik bir tür, siyah renkli ve kabuğu farklı"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, karaya vuran nadir deniz kaplumbağasını bulan İhsaniye Mahallesi sakini ile o anları anlattı. Bıçakçı, "Bu türü ne buralarda ne de Karadeniz'de görmedik. Yaklaşık iki metre boyunda. Bunun buraya nasıl geldiği belli değil. Çok değişik bir tür, siyah renkli ve kabuğu farklı. Yetkililer bu durum hakkında nasıl bir çalışma yapar bilemiyorum" derken mahalle sakini, "Ben sabah hayvan otlatıyordum. Sahil kesimine gelerek bakmak istedim ve bu kaplumbağaya rastladım" dedi. - SAKARYA