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Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz ekipleri palamut avında denetimi sıklaştırdı

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Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz ekipleri palamut avında denetimi sıklaştırdı Haber Videosunu İzle
Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz ekipleri palamut avında denetimi sıklaştırdı
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Palamut avının yoğunlaşmasıyla artan deniz trafiği üzerine Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Ekipler balıkçı teknelerinde ruhsat, av aracı ve balıkların yasal sınırlara uygunluğunu kontrol ediyor; acil durumlar için 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Karadeniz'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sürdürülebilir balıkçılığın korunması kapsamında 7 gün 24 saat görev icra ediyor.

Karadeniz'de palamut avının yoğunlaşmasıyla birlikte balıkçı teknelerinin hareketliliği artarken, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sürdürülebilir balıkçılığın korunması doğrultusunda, gelecek nesillere kaynakları tükenmemiş denizler bırakmak adına karadan, havadan ve denizden denetimlerine balıkçılık faaliyetlerini aksatmayacak şekilde devam ediyor.

1 Eylül itibarıyla "Vira Bismillah" diyerek yeni av sezonuna başlayan deniz emekçileri, Karadeniz'de yoğun bir şekilde palamut avlıyor. Av sezonunun hareketlenmesiyle birlikte farklı bölgelerden çok sayıda balıkçı teknesi Karadeniz'e gelirken, artan deniz trafiğiyle birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Mavi Vatan'da yürütülen denetimlerde balıkçı tekneleri kontrol ediliyor. Çalışmalar kapsamında balıkçıların avlanma ruhsat tezkereleri ve gerekli diğer belgeleri incelenirken, av araçlarının ve avlanan balıkların 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunu" gereğince belirlenen yasal sınırlar çerçevesinde olup olmadığı kontrol ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca balıkçı gemilerinde meydana gelebilecek tıbbi tahliye gerektiren acil durumlar için 7 gün 24 saat göreve hazır bir şekilde bekliyor.

Mobil radarlar denizlerdeki hareketliliği takip ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığının Mobil Radarları (MORAD) ise denizlerdeki hareketliliğin izlenmesi ve şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesi amacıyla denizde görev yapan unsurlarla yüksek koordinasyon içerisinde karadan görev yapıyor. Radar ve kamera sistemleri aracılığıyla deniz trafiğinin takibine katkı sağlayan ekipler, deniz güvenliğinin sağlanması, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi ve denetim faaliyetlerinin desteklenmesinde aktif rol oynuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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