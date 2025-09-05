Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Farkındalık Etkinliği

9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek açılan farkındalık stantlarını inceledi.

Etkinliği Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Sabri Aktüre ve diğer sağlık yöneticileri katıldı. Dr. Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Birimi, Sigara Bırakma Polikliniği ve Obezite Birimini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde; risk faktörleriyle mücadele, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık, ağız ve diş sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, okul sağlığı, kanser tarama ve eğitimleri, sigara bırakma danışmanlığı, uyuşturucu ile mücadele, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi gibi pek çok hizmet bütüncül bir anlayışla sunulmaktadır. Bunlardan biri de sigara bırakma polikliniğimizdir. Bağımlılıkla mücadele, halkımızın sağlığı açısından en çok önemsediğimiz konulardan biridir. Sadece sigara değil, elektronik bağımlılığı gibi farklı alanlarda da mücadelemiz devam etmektedir. Hatta mobil sigara bırakma aracı oluşturmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Dr. Yılmaz ayrıca, "Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına özveriyle görev yapan Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE