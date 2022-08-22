Rusya Üzerinden Dönüş Yolundaki Türk Tırları Vladivkaz Sınır Noktasında 25 Gündür Bekletiliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle uluslararası kara yolu taşımacıları sorun yaşıyor. Türk TIR şoförleri, Rusya ile Gürcistan arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda 25 gündür bekletiliyor. Nakliyatçılık yapan Abdullah Özer, "Burada sadece şoförlerimiz mağdur değil, fabrikalarda ürün bekleyen sanayici mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesi adına acil olarak girişimde bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle uluslararası kara yolu taşımacıları sorun yaşıyor. Türk TIR şoförleri, Rusya ile Gürcistan arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda 25 gündür bekletiliyor. Nakliyatçılık yapan Abdullah Özer, "Burada sadece şoförlerimiz mağdur değil, fabrikalarda ürün bekleyen sanayici mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesi adına acil olarak girişimde bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz üzerinden Rusya'ya giden veya aynı yol üzerinden Rusya'dan dönen TIR'lar yaklaşık 25 gündür, sınır kapısında bekletiliyor. Bölgede bekleyen bir başka TIR'cı Kadir Ayyıldız ise şunları söyledi:

"Sollamacı grup karşıda, arabalar dizilmiş buraya yürüdüğü zaman bu sıra onları da oradan bırakacaklar zaten karşıya gelmişler. Polis orada ve oraya çekmişler araçları, gördüğünüz gibi Nalçık burası daha ne tür bir kanıt arıyorsunuz kendinize. İşte kanıtı burada. Sollamacı grup, polis orada arabalar karşıda gördüğünüz gibi. Buradan sollamacılar arabalarını çıkarıp arkadan farklı bölgeden Vladivkazdaki metro marketteki öndeki sıraya getiriyorlar. Polis bunu da görüyor buraya gelen arabalar Nalçıktan sollayıp gelen araçlar burdanda ayrı bir sollama olayı var. Polis oradan bakıyor sollama devam ediyor."

"SADECE ŞÖFERLERİMİZ DEĞİL SANAYİCİLERİMİZ DE MAĞDUR"

Uluslararası nakliyatçılık yapan Abdullah Özer ise şunları söyledi:

"Günlerdir ülkemizin ihracatını Rusya ve Rusya ötesi Türk cumhuriyetlerine taşıyıp dönüş yolunda olan şoförlerimizin Vladikavkaz bölgesinde, polis kontrolündeki bir şebekenin ayak oyunları ile karşı karşıya kaldılar. Ülkemizin ihracatını götürüp dönüş yolunda olan şoförlerimiz Vladikavkaz bölgesinde üst kontrolündeki bir şebekenin ayak oyunuyla baş başa kaldılar. 20-25 gündür araçlarımız Vladikavkaz bölgesinde bekletilerek bekle bunalt taktiğiyle cebindeki 300-500 doları almadan sınıra maalesef ulaşamıyorlar. Oysa burada sadece şoförlerimiz mağdur değil, fabrikalarda ürün bekleyen sanayici mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesi adına acil olarak girişimde bulunmalarını bekliyoruz."