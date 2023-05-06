Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'Zafer Günü' programı

Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatan Savaşı olarak isimlendirdiği 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü dolayısıyla yapılan "Zafer Günü" kutlamaları çerçevesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşte 2. Dünya Savaşı'nda yer alan, yaralanan veya hayatını kaybedenlerin yakınları, elinde tuttuğu fotoğraf ve dövizlerle kahramanlarını andı.

Ölümsüz Alay yürüyüşünün ardından konuşma gerçekleştiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri hatırlatarak "78 yıl önce Büyük Zaferi kazanan babalarımızın ve dedelerimizin anısına saygı duruşunda bulunarak yeniden "Ölümsüz Alay" yürüyüşünü gerçekleştirdik. Kat ettiğimiz mesafe küçük ve sembolik olabilir, ancak abartmadan söyleyebilirim ki, etkinliğimizin önemi çok büyük ve aynı zamanda da bazı açılardan sembolik. Bu, denildiği gibi, nesiller arasındaki, yani Büyük Vatan Savaşı'nın cephelerinde savaşanlar ve düşmana karşı Zafer kazananlar ile şu anda yaşayanlar, atalarının eşi görülmemiş cesaretini hatırlayanlar ve bu kutsal bilgiyi çocuklarına ve torunlarına aşılayanlar arasındaki canlı bir bağlantıdır" diye konuştu.

"Anne babalarımız gibi bizler de zor zamanlar yaşıyoruz"

Geçmişte olduğu gibi yine zor zamanlardan geçildiğinde vurgu yapan Erkhov, "Bunu hatırlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Anne babalarımız gibi bizler de zor zamanlar yaşıyoruz. Yine 'Anavatanımızın üzerinde duman var' ve yine bir Zafere, büyük ve herkes için bir olan Zafere ihtiyacımız var. Oğullarımız, babalarının ve büyükbabalarının 1943-1944'te özgürleştirdiği yerleri halihazırda da Nazi pisliğinden yine özgürleştirmek zorunda. En iyilerimiz yeniden ölüyor. ve yine bağımsızlığımız ve egemenliğimiz, otoritemiz ve gizlemenin ne günahı var? Doğal kaynaklarımızdan rahatsızlık duyan herkes ülkemize karşı silaha sarıldı. O zamanlar Auschwitz ve Buchenwald fırınları gözlerimizi yaktığı gibi, bugün de Odessa'daki Sendikalar Evi kurbanlarının külleri yüreğimizi dağlıyor" ifadelerini kullandı.

Erkhov şöyle devam etti:

"Evet, şu anda işimiz kolay değil, bazen çok zor oluyor. Bize her taraftan yaptırımlar uyguladılar, bizi boykot etmeye, haklarımızı kısıtlamaya, onur ve haysiyetimizi küçük düşürmeye çalışıyorlar. Düşmanın insansız hava araçlarının 'kara kanatları' ülkemizin şehirlerinin üzerinde asılı halde ve 'Ölümsüz Alay' gibi değerli insani etkinlikleri bile tehdit ediyor. Bu yıl birçok Rus şehrinde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşünün iptal edilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Önemli değil, biz bugün sizlerle birlikte bunu yapmak isteyip de yapamayanlar için de yürüdük."

Program Rus Evi'nde gerçekleştirilen davetlerle devam etti. - ANKARA