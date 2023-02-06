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Rizeliler depremzedeler için seferber oldu

Yerel Haberler

Rizeliler depremzedeler için seferber oldu

Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilmek üzere yola çıkıyor.

Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilmek üzere yola çıkıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize merkez ve ilçelerinde kaymakamlıklar, belediyeler ve çeşitli STK'lar tarafından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. 7'den 70'e herkesin kampanyaya yardım için koştuğu kentte battaniye, yorgan, su-gıda kolisi, su ısıtıcısı, koli kışlık giysi, çocuk bezi, koli kişisel bakım malzemesi ve bebek maması ile doldurulan tırlar yola çıkıyor. - RİZE

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Rize Yerel Haberler

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