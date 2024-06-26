26 yıllık memurdan öğrencilere taciz! Öğretmenler dilekçede bir bir anlattı

Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci, öğretmen ve veliler, 26 yıldır memur olarak görev yapan H.T.'nin bazı öğrencilere tacizde bulunduğunu ileri sürerek Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, H.T.'nin açığa alındığını duyurarak valilik tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"BEDENSEL TEMASTA BULUNARAK UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ"

Öğretmenler tarafından okul müdürlüğüne 10 Haziran'da konuyla ilgili dilekçe verildi. Dilekçede "Gülbahar Hatun MTAL bünyesinde memur olarak çalışmakta olan H.T. isimli şahıs kız öğrencilerimize taciz boyutuna varan bedensel temaslarda bulunmakta olup yıllardır yapılan uyarı ve şikayetlere rağmen bu tavrını devam ettirmiştir. Okulumuzun kız lisesi olması münasebetiyle öğrencilerimizin de dezavantajlı grupta olup var olan sevgi yoksunluklarının bu şekilde suistimal ediliyor olması okulumuzda çalışan biz öğretmenleri son derece rahatsız etmektedir. Çocuk koruma kanunu ve ailenin çocuğa uygulayacağı şiddet nedeniyle öğrencimizin isminin saklı kalması koşuluyla ekte yer alan fotoğrafa istinaden H.T isimli memura gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını talep edip, diğer kızlarımızın da bu şekilde tekrar eden muameleye maruz kalmamaları için biz öğretmenler gereğinin yapılmasını rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI, PERSONEL AÇIĞA ALINDI"

Konunun bazı sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir açıklama yaparak iddiaların odağındaki memurun açığa alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Personeli H.T. hakkında öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze (25.06.2024 Salı günü) ulaşan şikayet, müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup; aynı gün konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve bahse konu personel açığa alınmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca Kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.