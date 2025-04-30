Rize'de Martı ile Dostluk Kurdu

Rize'de minik bir martı ile dostluk kuran Adnan Saymaz'ın görüntüleri izleyenleri tebessüm ettirdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Adnan Saymaz isimli vatandaş, yolda bulduğu minik martı ile dostluk kurdu. Martıyı yanına alarak elleriyle besleyen Saymaz'ın dostluğu ve martı ile sohbeti sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Saymaz, 'Toprak' adını verdiği martıya Lazca da öğretmeye çalışırken, martı ile diyaloğunu ve dostluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. - RİZE