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Rize'de Martı ile Dostluk Kurdu

Rize'de Martı ile Dostluk Kurdu
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Adnan Saymaz, bulduğu minik martı ile dostluk kurarak sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşımlar yaptı. Saymaz, martıya Lazca öğreterek ilginç anlar yaşadı.

Rize'de minik bir martı ile dostluk kuran Adnan Saymaz'ın görüntüleri izleyenleri tebessüm ettirdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Adnan Saymaz isimli vatandaş, yolda bulduğu minik martı ile dostluk kurdu. Martıyı yanına alarak elleriyle besleyen Saymaz'ın dostluğu ve martı ile sohbeti sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Saymaz, 'Toprak' adını verdiği martıya Lazca da öğretmeye çalışırken, martı ile diyaloğunu ve dostluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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