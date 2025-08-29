Rize'de Koçdüzü Yaylası'nda Yeni Cami İbadete Açıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Koçdüzü Yaylası'nda yapımı tamamlanan 600 kişilik cami, ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı. Hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen cami, bölgenin doğal dokusuna uyum sağlıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 2 bin 400 metre rakımıyla Kaçkarların zirvesindeki Koçdüzü Yaylası, tarihi bir ana şahitlik etti. İki yıldır süren hummalı çalışmaların ardından tamamlanan 600 kişilik Koçdüzü Yayla Camii, Cuma namazıyla kapılarını ibadete açtı. Dikkaya, Güllü, Behice, Çayırdüzü, Mermanat, Bakkoz, Şangül, Derecik ve Didi köylerine sınır Koçdüzü Yaylası'nda ibadete açılan camideki ilk Cuma namazına ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bölge halkı ve hayırseverlerin destekleriyle yükselen cami, taş ve ahşap işçiliğiyle yaylanın doğal dokusuna uyum sağladı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
