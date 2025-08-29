Rize'de Koçdüzü Yaylası'nda Yeni Cami İbadete Açıldı

Rize'de Koçdüzü Yaylası'nda yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 2 bin 400 metre rakımıyla Kaçkarların zirvesindeki Koçdüzü Yaylası, tarihi bir ana şahitlik etti. İki yıldır süren hummalı çalışmaların ardından tamamlanan 600 kişilik Koçdüzü Yayla Camii, Cuma namazıyla kapılarını ibadete açtı. Dikkaya, Güllü, Behice, Çayırdüzü, Mermanat, Bakkoz, Şangül, Derecik ve Didi köylerine sınır Koçdüzü Yaylası'nda ibadete açılan camideki ilk Cuma namazına ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bölge halkı ve hayırseverlerin destekleriyle yükselen cami, taş ve ahşap işçiliğiyle yaylanın doğal dokusuna uyum sağladı. - RİZE