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Reyhanlı saldırısında evladını kaybeden baba: "Bu kaçak firariler eninde sonunda Türkiye Cumhuriyetine hesap verecekler"

Reyhanlı saldırısında evladını kaybeden baba:
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda Türkiye'ye patlayıcı maddeleri getiren terörist Cengiz Sertel'in yakalanmasının ardından saldırıda evladını kaybeden 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, "Bombalı saldırının faili olan...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda Türkiye'ye patlayıcı maddeleri getiren terörist Cengiz Sertel'in yakalanmasının ardından saldırıda evladını kaybeden 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, "Bombalı saldırının faili olan 7 firariyi de devletimizin yakalayacağını biliyoruz" dedi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırıda patlayıcı maddeleri Suriye'den Türkiye'ye sokan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yakalandı. Bombalı saldırının faillerinden Sertel'in, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden aileler Reyhanlı Şehitler Derneği'nde bir araya gelerek buruk sevinçlerini dile getirdiler. Reyhanlı saldırısında evlatlarını kaybeden Fatma Tuna ve Ahmet Tuna idam cezasıyla içlerine su serpileceğini söylediler.

"Onlara idam cezası verilirse yüreğimiz biraz daha rahatlar"

Esad rejiminin bombalı saldırısında pilot olma hayali olan oğlunu kaybeden anne Fatma Tuna, "Oğlum Oğulcan Tuna 17 yaşındaydı. Dershaneye gidiyordu ve hayalleri vardı. Oğlumun hayallerini yıktılar. Allah onların hayallerini yıksın. Saldırıda bombayı getiren adamın yakalanması geç oldu ama iyi oldu. Onlar bizim ciğerlerimizi yaktılar. Allah onların da ciğerlerini yaksın. Onlara idam cezası verilmesini istiyorum. Onlar idam cezasını hak ediyorlar. İdam cezası verilirse yüreğimiz biraz daha rahatlar. Oğlumun hayali pilot olmaktı ve onun için okuyordu. İyi bir çocuk ve kimseye karışmayan kendi halinde bir insandı" dedi.

"Biz her zaman Türkiye Cumhuriyetinin güçlü olduğunu biliyoruz"

Evladını kaybeden 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, "Gerçekten çok güzel bir haber aldık. 2013 yılında yapılan bombalı saldırıda bombaları getiren Cengiz Sertel'in yakalandığını duyunca şehit aileleri olarak çok sevindik. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyetinin güçlü olduğunu biliyoruz. Bombalı saldırıda 7 firariyi de devletimizin yakalayacağını biliyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz. Saldırıda Esad rejimine bağlı El Muharabat'ın adamları vardı. Bu kaçak firariler eninde sonunda Türkiye Cumhuriyetine hesap verecekler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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